Un brutto incidente si è verificato in serata a Potenza, il terzo nel giro di due giorni. Per fortuna questa volta un ragazzo di 20 anni è rimasto illeso. In località Piani del Mattino l’auto, una Peugeot 207, è uscita fuori strada ed ha fatto una carambola di un centinaio di metri finendo la sua corsa in un terreno. Il giovane, miracolosamente illeso, è riuscito ad uscire dal mezzo. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia e sanitari del 118.