A Potenza un’altra vittima del Covid. Non ce l’ha fatta un 58enne

Il Covid-19 miete un’altra vittima in Basilicata. Non ce l’ha fatta un uomo di 58 anni, molto conosciuto, che lavorava come guardia giurata presso il Municipio di Potenza. L’uomo era stato ricoverato al “San Carlo” di Potenza a causa delle complicanze post contagio. Prestava servizio da tanti anni ed era molto stimato e rispettato.

“Grazie della dedizione, del garbo, della discrezione, dei sorrisi che ogni giorno non hai fatto mancare a me e alle persone che, negli anni, hanno avuto l’onore di conoscerti e di condividere con te un pezzo di vita. Sarà dura abituarsi all’idea di non trovarti più ogni giorno all’ingresso del Comune, così come è stata dura, oggi, dover ammainare per te quelle bandiere che, nelle circostanze tristi, ammainavi tu Ciao, Giovanni”. Sono le parole del sindaco di Potenza, Mario Guarente.

Redazione