Val d’Agri, controlli della Polizia Locale. Oltre 1.000 euro di multa per due pluripregiudicati di nazionalità rom

Continuano senza sosta anche sul territorio della Val d’Agri i controlli delle Forze dell’Ordine, tesi non solo a verificare il rispetto delle misure di contagio, ma anche per prevenire ed evitare ogni atto predatorio sul territorio. A Tramutola e Paterno, la Polizia Locale guidata dal tenente Michele Petrone, ha fermato due cittadini di nazionalità rumena, sopresi a girare, a seguito dei controlli effettuati, “senza giustificato motivo”. I due, provenienti dalla vicina Campania e di etnia rom, sono stati controllati e, con la collaborazione dei Carabinieri della Sezione di Tramutola, si è scoperto che sui due pendevano diversi precedenti penali ed alcuni procedimenti in corso.

I due sono stati rimandati presso il loro domicilio, dopo essere stati sanzionati per oltre mille euro per aver trasgredito il cosiddetto ‘Decreto Natale”. Le attività di controllo sul territorio continuano, anche a seguito delle disposizioni emanate dalla Questura di Potenza in questo periodo di emergenza sanitaria. [foto in pagina di Davide & Andrea Pialorsi]

redazione