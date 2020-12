Covid-19, attività di reclutamento dell’Azienda ‘San Carlo’. Si cercano medici laureati e medici specialisti (anche in pensione)

Continua l’attività di reclutamento di operatori sanitari da parte dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, in considerazione del permanere delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dall’emergenza sanitaria dovuta ai contagi da Covid-19 e della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza. L’Azienda lo scorso novembre ha indetto un avviso per acquisire manifestazioni di disponibilità allo svolgimento di attività clinico-assistenziali nelle varie unità operative impegnate nella gestione straordinaria dell’emergenza sanitaria. L’avviso è rivolto a:

medici specialisti, anche in quiescenza (anche non iscritti al competente albo professionale, in conseguenza del collocamento a riposo);

medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all’ordine professionale.

Alle linee di attività connesse alla gestione straordinaria dell’emergenza sanitaria afferiscono, in via prioritaria ma non esclusiva, le seguenti discipline mediche: anestesia e rianimazione, medicina interna, malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio, radiodiagnostica, medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, geriatria. Gli interessatid devono inviare una istanze indirizzata al Commissario con i Poteri di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza a mezzo pec all’indirizzo: aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it. I termini per l’acquisizione delle manifestazioni di disponibilità sono da considerarsi sempre aperti durante lo stato di emergenza COVID-19.

L’incarico avrà durata semestrale, con decorrenza fissata al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo ed il compenso lordo ammonta ad € 600 per ciascun turno prestato per 12 ore e ad € 300 per ciascun turno prestato per 6 ore.

Claudio Buono

