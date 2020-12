Tragico incidente sul lavoro nel Potentino. Carrozziere muore a Tolve dopo essere stato travolto da un auto

Un tragico incidente sul lavoro a Tolve è costato la vita ad un uomo di 51 anni. L’uomo, un carrozziere che si trovava nella sua officina, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato travolto da un automobile che era stata sollevata su un ponte per lavorarci. Sarebbe morto sul colpo. I sanitari del 118 Basilicata Soccorso non hanno potuto altro che constatare la morte del 51enne tolvese. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Sgomento nella comunità tolvese, dove l’uomo era stimato e conosciuto da tutti.

Claudio Buono