Covid-19, a Potenza non ce l’ha fatta il dirigente dell’ASP Angelo Bochicchio. Il cordoglio dell’Azienda

Continua a colpire il Covid-19 in Basilicata. Colpito dal virus, non ce l’ha fatta, nella giornata di ieri, anche il dottor Angelo Bochicchio, 65 anni, dirigente dell’Asp Basilicata. Bochicchio ricopriva il ruolo di direttore dell’U.O.C. Igiene delle Produzioni Zootecniche, con sede a Potenza. Un grande professionista, persona stimata, non ce l’ha fatta ed è morto in ospedale dopo diversi giorni dal ricovero e dai sintomi dovuti alla positività dal virus. L’Asp Basilicata, in una nota, nella persona del direttore generale Lorenzo Bochicchio, “esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Angelo Bochicchio. Professionista e dirigente esemplare, lascerà un vuoto profondo tra colleghi e amici. Un messaggio di sentite condoglianze arrivi alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, le vittime in Basilicata – per e con Covid-19- sono 172.

redazione