Incidente sulla SP 14 a Bella: muore 26enne. Feriti tre giovani

Un tragico incidente avvenuto la scorsa notte, verso le or 2:30, è costato la vita ad un giovane di Bella, di soli 26 anni. Il giovane era in una Mercedes Classe A insieme ad altre tre persone, due ragazzi ed una ragazza, ed era seduto al lato passeggero. Per cause ancora in fase di accertamento l’auto è andata a sbattere contro un muretto. Schianto fatale per il ragazzo, che ha perso la vita. Ferite le altre tre persone.

