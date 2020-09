Cinghiali, l’emergenza non solo nei campi ma anche sulle strade. Un altro incidente a Vietri di Potenza sulla SP 94

Ancora un incidente causato da un cinghiale nel Potentino. E a distanza di pochi giorni da un altro episodio, succede ancora a Vietri di Potenza, questa volta però lungo la Strada Provinciale 94, che dallo svincolo del raccordo Sicignano-Potenza, da contrada Cugni porta al centro abitato. Per fortuna anche in questo caso senza feriti, ma con danni inevitabili all’auto, una Peugeout praticamente nuova. Il cinghiale, alla vista delle luci dell’auto, si è lanciato in strada per attraversare. In auto due persone, e l’autista non è riuscito ad evitarlo, visto che è spuntato fuori all’improvviso. Un esemplare di medie dimensioni che, nonostante l’impatto, è riuscito a fuggire via nei terreni, quasi certamente ferito. Tanta paura per le due persone in auto. Poco più tardi l’intervento dei Carabinieri per la rilevazione del sinistro. L’ennesimo incidente che ripropone l’emergenza cinghiali in Basilicata che, oltre ad essere pericolosi sulle strade, stanno distruggendo campi e colture.

Claudio Buono