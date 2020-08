Inciviltà al Vallone del Tuorno. Pranzo nelle cascate, rifiuti abbandonati e arrampicate vietate: appello al rispetto della fantastica location

Hanno destato scalpore ma anche tanta indignazione alcune foto pubblicate nei social in questi giorni, che ritraggono comportamenti poco educati ed irrispettosi perpetrati all’interno dell’area naturalistica del Vallone del Tuorno, situata all’interno di Bosco Luceto, nel territorio comunale di Savoia di Lucania e per una parte anche in quello comunale di Vietri di Potenza. L’area naturalistica, che da quattro anni è un Sito di Interesse Comunitario, è stata oggetto di alcuni comportamenti da parte dei turisti non proprio belli. A partire da chi ha pensato di fare le arrampicate sulla cascata principale. Nell’area naturalistica c’è il divieto di arrampicata per la tutela delle pareti rocciose e dell’alveo. Ma non tutti pare l’abbiano capito, nonostante il divieto in loco. Per non parlare di chi ha ben pensato di montare sedie e tavolini e consumare da mangiare e bere a due metri dalla cascata principale, meta di arrivo per tanti turisti. Di certo non qualcosa di bello. Così come chi utilizza le postazioni per l’arrosto e per consumare da mangiare, ed abbandona rifiuti. Negli ultimi mesi l’area naturalistica del Vallone del Tuorno è stata molto visitata. Questo, grazie ad un importante lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale di Savoia di Lucania, che ha realizzato diversi interventi ed altri sono in cantiere. E le segnalazioni di atti di inciviltà sono, purtroppo tante. Sui social è partito l’invito ai visitatori a mantenere un comportamento rispettoso del luogo, “in modo che questo importante patrimonio venga preservato”. Nei giorni scorsi l’area naturalistica ha ospiteto il direttore dell’Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, e i funzionari del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata. Un sopralluogo per rendere il l’area cascate ancora più fruibile dal punto di vista turistico. L’area fa parte della Rete Natura 2000 con relativo regolamento per preservare il sito. A causa di questi comportamenti poco civili, non mancheranno controlli degli organi di Polizia e sono previste pesanti sanzioni. Forse, è il caso di rispettare i luoghi. In particolare quello di Bosco Luceto, un vero angolo prezioso della natura.

Claudio Buono