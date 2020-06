Coronavirus, in vista della stazione estiva a Maratea aprirà una struttura sanitaria dedicata

Convocata dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardé, d’intesa con l’Assessore alla Salute e alle Politiche sociali della Regione Basilicata Luigi Rocco Leone, si è tenuta presso la sede del Palazzo di Governo, una riunione finalizzata all’individuazione delle misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019 nel comune di Maratea, in vista dell’approssimarsi della stagione estiva e del consequenziale aumento dei flussi turistici. All’incontro hanno partecipato, oltre all’Assessore regionale, per l’A.S.P.: il Direttore Generale, dott. Lorenzo Bochicchio, il Direttore Santario, dott. Luigi D’Angola e il Direttore Amministrativo, dott. Giuseppe Spera. Il Prefetto Vardé ha illustrato ai presenti le richieste avanzate dai rappresentanti del Consorzio Turistico di Maratea, ed in particolare, la possibilità di istituire un presidio sanitario dedicato alla individuazione e alla trattazione della sintomatologia da Covid-19, cui indirizzare eventuali casi sospetti tra gli ospiti delle strutture alberghiere, ricettive e degli stabilimenti balneari. Dopo ampio confronto, i presenti hanno condiviso la sottoscrizione di uno specifico protocollo sulla sorveglianza sanitaria legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19, con previsione dell’allestimento di una struttura sanitaria dedicata, da realizzare presso il locale plesso ospedaliero.