Potenza, due mezzi date alle fiamme. Denunciato un ragazzo: alla base del gesto ci sarebbero motivi passionali

Nella notte dello scorso 2 giugno la Polizia di Stato è intervenuta per l’incendio a Potenza di due veicoli parcheggiati in via Pienza. La Sala Operativa della Questura di Potenza ha, infatti, ricevuto una chiamata per l’incendio di una Fiat Punto e di uno scooter Piaggio Liberty ivi parcheggiati. L’equipaggio della Volante dell’Ufficio prontamente intervenuto ha effettuato gli opportuni accertamenti del caso, anche in considerazione del fatto che la vittima dell’incendio è un soggetto noto alla Questura, ed ha interessato personale della Squadra Mobile. L’attività investigativa posta in essere in brevissimo tempo ha permesso di individuare l’autore, un giovane potentino, che è stato trovato in possesso a seguito di perquisizione, di due taniche di plastica contenti ancora del residuo di liquido infiammabile. Il giovane è stato denunciato. In base ad una prima ricostruzione dell’accaduto il gesto sarebbe dovuto a motivi passionali, poiché la vittima avrebbe una relazione sentimentale con una giovane in passato legata al giovane piromane.

Lo rende noto la Questura di Potenza in una nota stampa.

(foto d’archivio)