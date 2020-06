A Vietri di Potenza bonifica sul territorio e rimozione di quintali di rifiuti. Il sindaco Giordano: “Rispettare l’ambiente, sanzioni per i trasgressori”

Una pulizia, una bonifica, straordinaria, sul territorio di Vietri di Potenza, centro abitato e contrade. E’ questo quanto fatto a Vietri di Potenza, in questi giorni, dall’azienda EKA, che gestisce il servizio della raccolta differenziata sul territorio comunale. In diversi casi, rifiuti esistenti sul territorio da molto tempo, abbandonati da cittadini incivili nonostante i servizi -anche questi da anni- a disposizione della comunità, come il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio. Da una parte l’intervento dell’azienda, che -è il caso di dirlo- ha riempito più di qualche camion di rifiuti di vario genere, dall’altra l’appello del sindaco, l’avvocato Christian Giordano, che chiede di non abbandonare rifiuti e annuncia il pugno duro per i trasgressori. “Dopo aver implementato il servizio di gestione dei rifiuti abbiamo avviato un intervento di rimozione di molteplici rifiuti abbandonati. L’invito che faccio ai miei concittadini è quello di rispettare l’ambiente, evitando di abbandonare rifiuti sul territorio. Stiamo mettendo in campo ogni azione e strumento utile alla salvaguardia del territorio, della natura e dell’ambiente. Oggi, grazie ai servizi garantiti dal comune (raccolta differenziata con il ritiro porta a porta fino al ritiro a domicilio tramite prenotazione) è molto più comodo e sicuro conferire in maniera regolare i rifiuti piuttosto che abbandonarli. Continueremo a vigilare sul territorio tramite l’implementazione dei servizi di controllo, anche tramite la Polizia Locale. Ricordo che per i trasgressori sono previste sanzioni importanti e in alcuni casi anche denunce penali”.

“E’ stato effettuato – ha fatto sapere l’azienda su Facebook – un intervento straordinario di recupero dei rifiuti abbandonati sul territorio. Questi eventi sono la conseguenza dell’inciviltà di alcuni che si ripercuote su tutti”. Tanti i rifiuti, di vario genere (dal vetro agli elettrodomestici e mobili) rinvenuti sul territorio.

Per i cittadini vietresi, si ricordano i contatti dell’azienda per ogni informazione e per la prenotazione di conferimenti di rifiuti ingombranti e RAEE.

▪️Gruppo Facebook per i cittadini di Vietri di Potenza: EkaVietridiPotenza (Link: cliccando qui)

▪️Numero verde gratuito: 800.983.825

▪️WhatsApp: 345.5572973

▪️Mail: info@ekasrl.net

▪️Sito web: www.ekasrl.net

Claudio Buono