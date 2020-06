Covid-19 in Basilicata, settimo giorno consecutivo con ‘zero contagi’. E c’è un altro guarito

3 giugno 2020, ore 11:40 – Ancora zero contagi in Basilicata. La regione sembra aver ormai superato l’emergenza sanitaria mentre tutto è pronto a ripartire, in particolare da oggi. Nella giornata di ieri, 2 giugno, sono stati processati 284 tamponi. Di questi, tutti sono risultati negativi. Dall’inizio dell’epidemia in regione sono stati processati 30.708 tamponi. Nelle ultime 24 ore è guarito un altro paziente. Gli attuali positivi sono 21.

A loro vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda), 349 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare e altri 4 pazienti, uno residente a Torino e tre in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata.

Praticamente svuotati gli ospedali di Potenza e Matera per gli affetti da Covid. Ci sono solo 4 pazienti ricoverati al “San Carlo” nel reparto delle malattie infettive.

Claudio Buono