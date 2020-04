Potenza, occupano un alloggio popolare abusivamente. Denunciati dalla Polizia Locale

19.04.2020 – ore 10,40: Nell’ambito dei controlli sul territorio, due persone sono state segnalate in stato di libertà all’autorità giudiziaria perché “resesi responsabili dell’occupazione abusiva di un alloggio popolare nel quartiere di Macchia Romana”. A darne notizia la comandante della Polizia municipale del capoluogo, Anna Bellobuono. “La coppia è stata inoltre segnalata ai Servizi sociali del Comune di Potenza, dal momento che è stata riscontrata dai nostri operatori la presenza di due minori all’interno dell’alloggio. Oltre alle circa 250 verifiche quotidiane sulle attività commerciali e alla settantina di controlli che effettuiamo quotidianamente, relativamente al rispetto delle misure emanate, a livello locale e nazionale, in materia di prevenzione della diffusione del ‘Covid-19’, la Polizia locale – evidenzia la Bellobuono – prosegue la sua attività ordinaria, continuando a perseguire in primis la sicurezza dei cittadini di Potenza e il rispetto della normativa vigente”.