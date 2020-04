Emergenza Covid-19, in Basilicata i membri delle Forze dell’Ordine potranno richiedere di essere sottoposti a tampone

“Dopo l’intervento nelle Case di Riposo, nei prossimi giorni, avrà inizio l’esecuzione di tamponi naso-faringei per un’altra categoria, oltre i membri dell’ambito sanitario, che in questo momento di massima emergenza causato dal Covid-19, sta svolgendo un duro e prezioso lavoro. Infatti, a partire dalla prossima settimana, i membri delle Forze dell’Ordine potranno richiedere ai Dirigenti Generali delle Aziende Sanitarie di appartenenza (Potenza e Matera) di essere sottoposti a tampone”. Dichiara il Presidente della IV Commissione, Politiche Sociali, Massimo Zullino.

“Una richiesta pervenuta dalle segreterie provinciali dei sindacati della Polizia di Stato di Potenza Sap – Fsp – Coisp e Siap che è stata accolta senza alcuna obiezione, poiché il momento storico che stiamo vivendo vede questi soggetti impegnati oltre il limite delle proprie possibilità. Una campagna di screening essenziale per tutti questi uomini e donne in divisa che lavorano e agiscono con il massimo senso di responsabilità, nonostante le limitate disponibilità di dispositivi di protezione individuale. Si tratta di persone che, ogni giorno, per fare in modo che vengano rispettate le disposizioni governative, mettono a rischio la propria salute, essendo una categoria che ha maggiore probabilità di contagio da Covid-19”. Continua il presidente.

“L’esecuzione di tamponi è il minimo servizio che questo Governo regionale possa garantire ai membri delle Forze dell’ordine che, dal primo momento, sono scesi in campo per salvaguardare la sicurezza di noi cittadini, assicurando che le disposizioni governative fossero rispettate per contrastare e contenere il contagio da Coronavirus. A tutti loro e al personale medico in trincea va il mio ringraziamento e la mia ammirazione per l’importante lavoro finora svolto”. Conclude il Presidente Massimo Zullino.