Il cuore dell’Avis Basilicata. Alla Task Force della Regione donate visiere e mascherine per affrontare l’emergenza

Altre 200 visiere trasparenti mobili e 1500 mascherine ffp2 sono state consegnate nelle scorse ore dall’Avis regionale di Basilicata alla task force della Regione Basilicata attivata in queste settimane di emergenza legata al coronavirus. “E’ stata un lavoro difficile quello di reperire materiale di qualità e soprattutto certificato – evidenzia l’Avis regionale di Basilicata – una sfida contro il tempo che per fortuna siamo riusciti a vincere”. Si tratta di una seconda parte di dispositivi di protezione donati dai volontari dell’Avis lucana nell’ambito di una “precisa scelta di avviare una diretta collaborazione con la task force regionale – spiega Avis Basilicata – mettendo a disposizione la somma di circa 30 mila euro, di cui 15 mila euro da parte dell’Avis regionale, simbolicamente a nome di ciascun socio, a cui si aggiungono le donazioni delle Avis territoriali”. Nei prossimi giorni “continueremo , per quanto possibile a soddisfare le necessità che ci verranno esposte dalla task force regionale. E restiamo concentrati sulla programmazione delle donazioni di sangue e plasma, per evitare che la ripresa delle attività chirurgiche possa essere compromessa da carenze. #escosoloperdonare”.