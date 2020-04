AGGIORNAMENTO – In Italia 431 morti nelle ultime 24 ore: è il dato più basso dal 18 marzo

12.4.2020, ore 18:30 – Si è tenuta poco fa la conferenza stampa di aggiornamento dei dati per l’emergenza da coronavirus in Italia, presieduta da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. Rispetto alla giornata di ieri, sono decedute 188 persone in meno: 431, purtroppo comunque un dato elevato. Continuano ad aumentare i guariti, mentre rispetto a ieri gli attuali nuovi contagi sono gli stessi, circa duemila. Questi i dati dettagliati.

Attuali nuovi contagi nelle ultime 24 ore: 1.984 (ieri 1.996)

Decessi nelle ultime 24 ore: 431 (ieri 619)

Guariti nelle ultime 24 ore: 1.677 (ieri 1.045)

Decessi totali dall’inizio dell’epidemia: 34.211

Guariti totali dall’inizio dell’epidemia: 19.899

Casi totali dall’inizio dell’epidemia: 156.363 (compresi guariti e decessi)

Da segnalare un dato importante: nelle ultime 24 ore sono 297 in meno i ricoveri in terapia intensiva. Un dato in calo per il nono giorno consecutivo. Per quanto riguarda il dato dei decessi, oggi è il giorno con minor decessi dal 18 marzo.

Claudio Buono