Nel Potentino. Si allontana da casa per raccogliere gli asparagi: scoperto e sanzionato dai Carabinieri

Tra le oltre 1000 sanzioni nei confronti di altrettanti cittadini da parte delle Forze dell’Ordine, ci sono anche quelle che riguardano cittadini scoperti a raccogliere asparagi, e quindi irrispettosi delle misure imposte dai vari decreti per contenere la diffusione dei contagi. La notizia arriva da Carbone, piccolo centro del Potentino. Ad essere scoperto un cittadino del centro all’interno del Parco Nazionale del Pollino. L’uomo si era abbastanza allontanato da casa, con l’auto, per la raccolta degli asparagi selvatici. Ma è stato notato e quindi sanzionato dai carabinieri della Stazione di Fardella, centro vicino. I militari hanno sanzionato il trasgressore, che si era allontanato dal proprio comune “in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute”. Le sanzioni variano da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3.000 euro. Va bene raccogliere asparagi, ma forse meglio in prossimità delle proprie abitazioni. O sarà meglio rinviare al prossimo anno.. per la tasca, ma in particolare per la salute.

Claudio Buono