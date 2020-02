Matera, ruba un furgoncino e si schianta nella fuga

L’episodio accaduto in prima mattinata in pieno centro a Matera. Un uomo mentre il proprietario del mezzo stava scaricando generi alimentari da un furgone frigorifero, si è introdotto nell’abitacolo e lo ha rubato. Durante la fuga però, per motivi in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo finendo rovinosamente contro un edificio nei pressi della rotonda tra via Rosselli e via Annunziatella (nei pressi della Villa Comunale), fortunatamente senza conseguenze. L’uomo è stato fermato ed il mezzo restituito al legittimo proprietario.

(Fonte: www.trmtv.it)