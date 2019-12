Potenza, controlli della Polizia nei luoghi potenzialmente contigui all’estremismo islamico, sequestro di 4 quintali di botti e denunce

Nel corso dell’attività di prevenzione, in vista delle festività natalizie, sono stati intrapresi servizi finalizzati all’espletamento di controlli Straordinari di Sicurezza. Detti servizi sono stati orientati verso strutture ricettive, pubblici esercizi, terminal ferroviari e di trasporto pubblico ed altri luoghi noti come centri di aggregazione di soggetti potenzialmente contigui all’estremismo islamico. Non sono pervenuti riscontri positivi, pertanto, si rassicura la collettività in tal senso. Tali servizi saranno espletati anche nei prossimi giorni, come controlli routinari a 360°. Inoltre, continuano i controlli presso le attività commerciali, al fine di effettuare verifiche sulla vendita dei fuochi d’artificio e dei botti di Capodanno.

Inoltre, in occasione delle festività natalizie, a Potenza, a seguito di un controllo effettuato presso un esercizio commerciale gestito da cittadini di origini della Repubblica Popolare Cinese, la Polizia ha denunciato alla Procura della Repubblica il titolare dell’esercizio, perchè deteneva ai fini di commercio materiale pirico (petardi, fiammelle e fontane per un peso di due quintali) senza osservare le cautele previste dalla legge. Alcuni botti erano in confezioni aperte ed erano custoditi vicino a materiale altamente infiammabile, come sacchi con carbone, cartone, carta igienica e rotoli di carta. Nei giorni scorsi la Polizia era stata già impegnata in altre due operazioni simili, con il sequestro di 170 chili di botti e la denuncia di quattro persone. Il materiale è stato sequestrato e verrà distrutto dagli Artificieri della Polizia di Stato.

