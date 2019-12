Tutte le varianti del bingo moderno. Regole e numeri di un gioco natalizio

Natale è il periodo della tombola, si sa, ma ci sono dei giochi per cui non si deve aspettare per forza dicembre. È il caso del suo ‘parente’: il bingo. Un gioco semplice, con regole a tratti elementari, ma con una serie infinita di varianti che differiscono a volte solo per piccoli dettagli. Tra le più importanti ci sono quelle del Bingo americano, il Bingo inglese e il Bingo italiano. Proviamo a scoprirle insieme, subito dopo avervi detto l’etimologia di questa parola: si tratta di un vocabolo inglese onomatopeico, nato intorno agli anni 20.

Partiamo dalla versione a stelle e strisce. In che cosa il bingo americano è diverso? Questa variante è quella che si scosta maggiormente da quello più tradizionale: in prima battuta perché si svolge sulla base di 75 numeri anziché 90, in seconda perché ci sono delle differenze anche per quanto riguarda le cartelle. Quelle del bingo americano sono composte da una griglia 5 X 5 per un totale di 25 caselle, in cui quella centrale risulta priva di numeri ed è la cosiddetta “free”.

Nelle cartelle del bingo americano, le colonne dei numeri sono rappresentate dalle lettere che compongono la parola Bingo. Alla chiamata del numero, ad esempio, verrà chiamato il N-14: dovrete cercare il numero 14 al di sotto della colonna N.

Risulta invece più tradizionale il bingo inglese, visto che il gioco è nato proprio a queste latitudini. 90 numeri disponibili, partita che dura tre round secondo uno schema standard: al primo round si vince il 15% del montepremi, al secondo il 30%, al terzo il 55%.

La vittoria, però, può essere chiamata da uno o anche più giocatori: in questo caso il premio viene equamente suddiviso tra i vincitori. Questa variante è la più diffusa anche per quanto riguarda il bingo online. I suoi punti di forza sono un metodo di gioco estremamente veloce, rapido e intuitivo, con la capacità di raggiungere grandi cifre di vittoria.

Anche nel versante online il bingo è in costante crescita: sono sempre più diffuse app dedicate che permettono agli appassionati di giocare al proprio game preferito in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Infine ecco il bingo nostrano, una sorta di tombola semplificata. Troviamo infatti sempre 90 numeri a disposizione ma si perdono alcuni premi intermedi: niente più ambo, terno e quaterna, ma premi a partire dalla cinquina.

Un modo semplice e veloce, insomma, per poter tentare la dea bendata.