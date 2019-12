Premio Unpli Basilicata, ecco chi sono le “Eccellenze Lucane” del 2019

Il Premio Unpli Basilicata giunge all’invidiabile traguardo della diciottesima edizione, segno questo di una persistente eccellenza lucana che rende orgogliosa l’intera regione. Da quando è stato istituito il Premio, la Commissione ha sempre voluto tributare un riconoscimento a personalità attive nei settori artistico, enogastronomico, culturale, scientifico e imprenditoriale. E anche quest’anno i premiati individuati dalla Commissione che si è riunita nel mese di novembre a Rionero in Vulture, presso l’Ex Carcere Borbonico Museo del Brigantaggio (Premio Unpli Basilicata Complesso Storico Monumentale 2017) – composta dal Presidente del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa, dai dirigenti regionali Unpli Rossana Santoro, Saveria Catena, Vito Sabia, Maria Teresa Prestera e Vincenzo Lo Sasso – hanno tutto il loro considerevole peso. “La Basilicata” ha dichiarato il presidente Pro Loco Unpli Basilicata, Rocco Franciosa, “non smette mai di stupire per la sua incredibile versatilità nei vari campi dell’ingegno umano. Le edizioni passate hanno tributato grandi nomi che rendono unica questa terra non solo in Italia ma nel mondo. E anche questa può essere definita storica per l’alta qualità dei premiati”. “Assegnare il Premio Unpli Basilicata” ha aggiunto Franciosa “significa ribadire con forza che solo la cultura e l’amore per la propria terra costituiscono la linfa vitale per il riscatto dell’intera regione”. Il Premio Unpli Basilicata 2019 verrà assegnato a: Teresa Fiordelisi, Avvocatessa e Presidente BCC – Banca Credito Cooperativo Basilicata, proposta dalla Pro Loco Laurenzana; Oreste Lo Pomo, Giornalista professionista, scrittore e caporedattore Rai Tre Basilicata, proposto dalla Pro Loco Maratea; Vitantonio Lombardo, Chef lucano e titolare dell’omonimo ristorante materano, unica Stella Michelin in Basilicata, proposto dalla Pro Loco Barile; Antonio Lerra, Presidente Deputazione di Storia Patria lucana e Professore di Storia Moderna dell’Università degli Studi della Basilicata, proposto dalla Pro Loco Potenza; Pasquale Menchise, Direttore d’orchestra e Compositore, proposto dall’intero Comitato Unpli Basilicata. Occhio di riguardo anche ai beni artistici della regione, pezzi di storia che custodiscono le radici e la bellezza del popolo lucano. Un ambito, questo, talmente importante che merita un riconoscimento a sé, noto come “Premio Unpli Complesso storico Monumentale”, quest’anno assegnato all’Arcidiocesi Matera – Irsina per l’Abbazia Santa Maria La Sanità del Casale di Pisticci, proposto dalla Pro Loco Pisticci. Ma l’Unpli – e lo esplicita il suo stesso acronimo – vuole essere anche una rete consolidata di tutte le realtà Pro Loco, grandi e piccole, sparse nella regione. Pertanto, vengono assegnate anche delle menzioni speciali per esaltare figure del territorio che grazie al loro impegno e alla loro vocazione culturale costituiscono un valore aggiunto. La “Menzione Speciale – Premio Unpli Basilicata 2019” sarà consegnata a Giovanni Spadafino, pubblicista, proposto dalla Pro Loco Grassano, e a Vincenzo Petrocelli, scrittore e appassionato di storia locale, proposto dalla Pro Loco Tramutola. Nel corso della manifestazione sarà presentato in anteprima “The Lucanum Way – Viaggio alla scoperta della Basilicata” video realizzato da Giovanni Di Gennaro, Luigi Nigro, Teodoro Corbo, promosso dalla pmi iInformatica srls con il patrocinio Pro Loco Unpli Basilicata. La cerimonia di premiazione, con il patrocinio di Consiglio Regionale della Basilicata, Apt Basilicata Turistica, Anci Basilicata e Fondazione Matera Basilicata 2019, e con la preziosa collaborazione di Alvino 1884 – Hotel e Meeting e il sostegno della Bcc – Banca Credito Cooperativo Basilicata, si svolgerà a Matera, nell’anno di Capitale Europea della Cultura, sabato 14 dicembre 2019 alle ore 10.30 presso la suggestiva sala delle Cisterne del Mulino Alvino 1884.