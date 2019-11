[VIDEO] Il monologo di Paolo Caiazzo. Il Sud, i complessi di inferiorità, le discriminazioni e la Basilicata

Ne vale davvero la pena guardare ed ascoltare questo monologo di Paolo Caiazzo, comico napoletano, protagonista in una delle ultime puntate di “Made in Sud” su Rai 2. La “leggenda” del Risorgimento raccontata da Caiazzo, i tanti fondi tolti al sud per darli al nord e i complessi di inferiorità (immotivati) dei meridionali discriminati ieri come oggi nelle parole di Pino Aprile, le note di rabbia e orgoglio del “monumento” di Federico Salvatore, risate, riflessioni, musica e tanto altro in una trasmissione davvero storica. Si parla anche di Basilicata. Ecco il video (Rai).