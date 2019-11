Sicurezza alimentare e nuove opportunità d’impresa. Domani un incontro a Tito Scalo

A Tito Scalo, domani 5 novembre, un convegno sul futuro della sicurezza alimentare e le nuove opportunità d’impresa. Interverrà, tra gli altri, il senatore Salvatore Margiotta, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Tito Scalo – Sicurezza alimentare, innovazione tecnologica, nuove opportunità d’impresa ed infrastrutture, questi i principali temi del convegno che si terrà domani, martedì 5 novembre, con inizio previsto alle ore 10.00, a Tito Scalo (in via Enrico de Nicola, 32), nei nuovi spazi della Fimel, azienda lucana leader del settore Horeca e operante da trent’anni in tutto il territorio nazionale. Ai lavori parteciperanno: Graziano Scavone, sindaco di Tito; Mariangela Meliante, architetto e responsabile progettazione Fimel; Gabriella Megale, amministratore unico di Sviluppo Basilicata; Laura Mongiello, presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Basilicata; Lorenzo Bochicchio, direttore generale ASP; Michele Somma, presidente Camera di Commercio Basilicata. Le conclusioni saranno affidate al senatore Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Al dibattito seguirà, nella sala Demo, la dimostrazione dei nuovi prodotti Zanussi Professional, partner dell’intero Open Day Fimel, con l’intento di migliorare la formazione degli operatori locali nella direzione dell’innovazione come garanzia della qualità e della sicurezza alimentare.