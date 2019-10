Armi, droga e guida senza patente e in stato di ebbrezza. A Potenza e provincia 10 denunce e 5 persone segnalate

I carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno svolgendo mirate attività di controllo del territorio nei numerosi comuni potentini e lungo le principali arterie di comunicazione. Nel dettaglio, in ragione delle diverse infrazioni accertate, i Carabinieri dei rispettivi Comandi Stazione e di Compagnia, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 10 persone, responsabili di violazioni di carattere penale in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale. In particolare, a:

Atella , denunciato un 20enne del venosino, che, si aggirava nel centro abitato, per aver violato il divieto di ritorno in quel comune;

Barile , denunciato un 31enne del luogo, che, durante un controllo alla circolazione stradale, circolava a bordo di un motociclo privo della targhetta identificativa del telaio, perché rimossa, rifiutandosi, contestualmente, di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico. Allo stesso è stato ritirato il documento di guida;

Palazzo San Gervasio , denunciato un 67enne del posto, il quale, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso, di 212 cartucce per fucile calibro 12, non denunciate e quindi sottoposte a sequestro, nonostante il preesistente divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente;

Potenza , denunciato un 64enne della zona, il quale, a seguito di controllo alla circolazione stradale, è risultato privo della patente di guida perché revocata, con recidiva. Denunciati anche due 26enni ed un 48enne, tutti del posto, che, a seguito di controllo alla circolazione stradale, sottoposti ad accertamento tramite apparecchio “etilometro”, sono risultati avere un tasso alcolemico superiore al valore consentito. A tutti loro è stato ritirato il documento di guida. Denunciato un 25enne, residente a Potenza, che, a seguito di controllo alla circolazione stradale, è risultato privo della patente di guida perché revocata, con recidiva e, sottoposto ad accertamento tramite apparecchio “etilometro”, è stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. Inoltre, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di “marijuana”, sequestrata. Allo stesso è stato ritirato il documento di guida;

Rapolla , denunciato un 21enne del luogo, il quale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello di genere proibito, sottoposto a sequestro;

Tolve, denunciato un 67enne del posto, che, a seguito di un controllo domiciliare delle armi regolarmente detenute, è stato trovato in possesso di 11 cartucce per fucile calibro 16, non denunciate, e di un fucile da caccia calibro 16, regolarmente detenuto, trasferito da una abitazione ad un’altra, senza la prevista comunicazione all’Autorità di P.S.. L’arma e le munizioni sono state sottoposte a sequestro.

Sono state, inoltre, segnalate alla Prefettura di Potenza, per uso personale di stupefacenti, 5 persone residenti ad Atella, Barile, Genzano di Lucania, Potenza e Tito, sorprese in possesso, complessivamente, di 8 grammi circa tra “eroina”, “hashish” e “marijuana”, sottoposti a sequestro. I risultati operativi conseguiti evidenziano come, in tale ottica, occorra attuare specifiche misure, in chiave preventiva, che possano contrastare efficacemente e tempestivamente indebite condotte nell’ambito della circolazione stradale, tali da poter arrecare nocumento anche a terzi, motivo per cui i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza sempre più stanno presidiando, mediante appositi servizi d’istituto, lungo la rete viaria, gli incroci e i più significativi punti di snodo stradale.