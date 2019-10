Assunzione di 616 operatori giudiziari a tempo indeterminato in 11 regioni italiane. Pubblicato il bando

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando per l’assunzione di 616 operatori giudiziari con contratto a tempo indeterminato e orario di lavoro full time. Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso di alcuni requisiti, come l’iscrizione ai centri per l’impiego, ma non ci sono limiti di età e come titolo di studio basta la licenza media. Prima di approfondire il discorso sui requisiti, vediamo nel dettaglio in quali Regioni si trovano i posti da riempire. Come specificato nel bando, il concorso pubblico per l’assunzione di 616 operatori giudiziari è finalizzato alla copertura dei posti vacanti negli uffici di alcune Regioni italiane. Ecco quali sono:

Calabria;

Campania;

Emilia-Romagna;

Lazio;

Liguria;

Lombardia;

Marche;

Piemonte;

Puglia;

Toscana;

Veneto.

Possono prendere parte alla selezione gli iscritti alle liste di collocamento per la ricerca di un lavoro e anche i beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno presentato l’iscrizione al Centro per l’impiego della loro zona. La candidatura va presentata tramite il Centro per l’impiego in cui si è iscritti, autodichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti. Il bando è disponibile cliccando qui.