Potenza, si presenta “Agedo”. L’associazione composta da genitori, omosessuali, bisessuali e trans che si impegnano per l’affermazione dei diritti civili

Antonella Giosa, Nadia Girardi, Marco Tancredi, Vincenzo de Leonardis, Elvio Montagna e Rosetta Giosa in qualità di soci fondatori di Agedo Potenza (Genitori, parenti, amici di persone lesbiche, gay, bisex, trans +) indicono la conferenza stampa di presentazione dell’Associazione “Agedo” di Potenza, per lunedì 23 settembre alle ore 18. L’appuntamento è presso la sede del CSV Basilicata sito in via Sicilia nel capoluogo lucano. Sarà l’occasione per far conoscere a istituzioni locali e non, alla stampa, a tutto il mondo associativo e a tutti i privati cittadini una nuova realtà associativa nata da un pò di tempo, che si affiancherà ad Agedo Matera, mettendo un altro importante punto fermo nella rete sociale lucana. Per l’occasione sarà presente anche Vladimir Luxuria che, insieme ai suoi genitori, è sempre molto vicina e presente ad Agedo Foggia. Agedo racchiude a se genitori, parenti, amici di persone lesbiche, gay, bisex e trans.