Vende eroina davanti a un istituto scolastico a Potenza, la Polizia arrestato un nigeriano. Denuncia per truffa ai danni di un campano

Un cittadino nigeriano di 28 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile perché sorpreso dagli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Potenza a vendere eroina a un uomo nei pressi di un istituto scolastico di Potenza. Gli investigatori, impegnati in questa periferia cittadina in un servizio teso al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, hanno notato un uomo avvicinarsi al giovane nigeriano. A quest’ultimo l’acquirente ha consegnato delle banconote ricevendone qualcosa in cambio. Il personale di polizia operante è entrato in azione. Al controllo l’acquirente ha spontaneamente consegnato sei confezioni di eroina, riferendo di aver corrisposto 120 euro per la droga appena acquistata. Conseguentemente gli investigatori hanno identificato il cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno, accertando che lo stesso è richiedente protezione internazionale e ospite di una struttura di accoglienza straordinaria sita nel capoluogo potentino. Durante la perquisizione, è stata sottoposta a sequestro, poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio, la somma complessiva di 165,00 € a carico del pusher. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il cittadino nigeriano su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la Casa Circondariale “A. Santoro” di Potenza, mentre l’acquirente è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza. Nel medesimo contesto operativo è stato denunciato in stato di libertà un altro cittadino nigeriano richiedente protezione internazionale. L’operazione anticrimine rientra nelle attività d’indagini disposte dal Questore di Potenza Dott. ssa Isabella Fusiello, in attuazione delle direttive ministeriali impartite in materia di vigilanza presso gli istituti scolastici, al fine di contrastare lo spaccio e la diffusione delle sostanze stupefacenti. Ulteriori indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile per accertare eventuali responsabilità.

Inoltre, durante una conferenza stampa tenutasi in Questura questa mattina, è stato reso noto che una persona è stata denunciata per truffa dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Si tratta di un uomo di origini campane, con numerosi precedenti di polizia giudiziaria specifici e reiterati. L’uomo ha truffato una donna di Potenza. Utilizzando un falso nome aveva contrattato tramite web la signora per la vendita di un cane. Dopo essersi fatto accreditare sulla sua Postepay la somma di euro 600, non ha consegnato l’animale.

Inoltre, gli agenti della Questura di Potenza e del Commissariato di Melfi hanno controllato, nell’ultima settimana, 271 veicoli controllandoli, identificato 533 persone, sono intervenuti a seguito di 78 chiamate al 113, hanno effettuato 3 rimpatri e ordinato, su disposizione del Questure, l’abbandono dal territorio nazionale di 7 persone.