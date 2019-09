Nuove attrazioni pronte ad aprire i battenti in Basilicata. Domani l’inaugurazione del parco “Rapone Avventura”

Una nuova attrazione è pronta ad aprire i battenti nel paese delle fiabe, a Rapone. Si tratta del parco “Rapone Avventura”, che il Comune inaugurerà sabato 21 settembre, a partire dalle ore 10 del mattino. Una nuova e tanto attesa iniziativa fortemente voluta dal sindaco, Felicetta Lorenzo, e dall’amministrazione comunale. Il parco va ad aggiungersi ad altre attrazioni già presenti in paese, come il museo multimediale “C’era una volta” e i percorsi delle fiabe nel centro abitato. Rapone Avventura -situato in località Fontanelle- è un parco che, oltre a disporre di un rifugio attrezzato e ad aree pic-nic, è dotato di un’area dedicata ai più piccoli, con un proprio parco avventura e giochi. Non mancano i percorsi in elevazione di difficoltà facile, media e difficile. Realizzata all’interno anche un’area dedicata al soft air, un’attività ludico sportiva in cui vengono simulate azioni militari non violente con air soft gun, munizioni ad aria compressa. A farla da padrone anche un piacevolissimo sentiero ad anello che abbraccia il parco, e che è anche un percorso didattico sulla flora e fauna dei boschi del territorio. L’opera è stata finanziata interamente con fondi ministeriali del Patto Territoriale “Basilicata Nord-Occidentale”. Il parco avventura verrà poi gestito attraverso un bando già in fase di lavorazione da parte degli uffici comunali. Resteranno a fruizione sempre libera le aree dedicate ai bambini ed i percorsi. Il progetto di questo parco avventura – dichiara il sindaco Felicetta Lorenzo – si inserisce nel progetto “Rapone Paese delle Fiabe” e fa da apripista a quello più ampio del Bosco delle Fiabe, dove ogni albero prende vita e ci guarda. Già dall’inaugurazione di sabato ci renderemo conto di quante sorprese può preservare il parco, e di quanto possa essere interessante per il territorio”.