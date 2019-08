Incidente della strada stamane sulla superstrada Basentana all’altezza dello svincolo per Tricarico. Quattro i feriti dei quali tre gravi. Sono stati tutti trasferiti nell’ospedale di Potenza dal 118 che ha inviato sul posto anche l’eliambulanza. I feriti erano a bordo di un’auto il conducente della quale ne ha perso il controllo. Per liberarli si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il traffico, intenso per la presenza di vacanzieri domenicali, è rimasto bloccato per il tempo necessario per soccorrere i feriti e liberare la carreggiata dall’auto incidentata. Sulle cause dell’incidente sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tricarico. (Fonte: Ufficio Stampa Basilicata)