Dall’8 al 10 agosto tre tappe di “Miss Italia” in Basilicata

É la settimana della pioggia di titoli per Miss Italia in Basilicata. Giovedì 8 agosto a Latronico alle ore 21 nel giusto connubio tra benessere e territorio, vista la presenza delle Terme Lucane verrà assegnato il titolo storico del concorso Miss Rocchetta Bellezza. L’amministrazione comunale retta da Fausto Di Maria con la collaborazione dell’assessore Rosita La Banca hanno scelto la località Mileo Agromonte come scenario ideale per assegnare il titolo. In corsa per il pass alle prefinali nazionali ragazze della regione Basilicata che hanno superato la fase provinciale. Venerdì 9 agosto alle ore 21, invece ad Abriola presso il belvedere di piazza Marconi verrà assegnato il titolo Miss Sport Basilicata. Ad incoronare la vincitrice il sindaco Romano Triunfio. Infine a Tricarico il 10 agosto, inizio ore 21, l’ultima possibilità per prendere parte al tour di Miss Italia in Basilicata con una selezione provinciale. Nel contempo verrà assegnato anche il titolo di Miss Sorriso Basilicata. Ai piedi della Torre Normanna di piazzetta Santa Croce parteciperanno ragazze provenienti da tutta la regione e non solo. Ad incoronare la vincitrice il sindaco Vincenzo Carbone in rappresentanza della amministrazione comunale. Le Prefinali, tra le 185 candidate ci saranno già le potentine Ida Bilancia con Miss Miluna Basilicata e Denise Romano con Miss Be Much Basilicata, si svolgeranno a Mestre (Venezia) dal 26 al 28 agosto; il 29 è prevista la tappa nella città lagunare per il tanto atteso red carpet delle patron e delle concorrenti alla Mostra del Cinema. Le Finali si terranno invece a Jesolo, dal 30 agosto al 6 settembre con diretta RaiUno. Madrina della serata sarà Gina Lollobrigida, storica concorrente del 1947, anno in cui vinse Lucia Bosè. La Miss Italia degli 80 anni sarà eletta dal pubblico: infatti la vincitrice sarà scelta soltanto tramite il televoto, senza l’intervento della giuria. Non sarà facile la scelta perché quest’anno le 40 miss di un anno fa raddoppiano, proprio in onore dell’anniversario del concorso.