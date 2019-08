Nel potentino la sfilata di abiti realizzati con materiali da riciclo. A Trivigno il 10 agosto “Quando il riciclo si fa moda”

Sabato 10 Agosto Trivigno torna ad essere la stella del riciclo creativo con la IV edizione di “Quando il riciclo si fa moda”, sfilata concorso di abiti realizzati con materiali di recupero, a cura della Pro Loco

Sabato 10 Agosto Trivigno torna ad essere la stella del riciclo creativo con la IV edizione di “Quando il riciclo si fa moda”, sfilata concorso di abiti realizzati con materiali di recupero, a cura della Pro Loco. La passerella in via Roma-Piazza Plebiscito alle ore 21:00 esalterà i protagonisti dell’evento, i capi assemblati e ridisegnati con materiali non convenzionali, tra giochi di luce e momenti di varietà. 17 tra stilisti e semplici amanti del riciclo creativo, quattro dei quali provenienti dalla Puglia, faranno sfilare le proprie creazioni. E come per le edizioni passate, anche questa del 2019 promette sorprese e la scoperta di piccole opere d’arte. Una giuria composta da stilisti, creativi, esperti di moda e ambiente decreterà l’abito vincente e l’artigiano che l’avrà realizzato si aggiudicherà un premio di 500 euro. Sarà premiata anche alla modella che saprà meglio interpretare il capo indossato. Saranno inoltre consegnati il “Premio Pro Loco” ed il Premio speciale “Quando il riciclo si fa moda” assegnato da Massimo Nardiello, Max Futura Creations, vincitore della prima edizione del concorso. Tra i materiali impiegati dai concorrenti della IV edizione, insieme agl’immancabili carta e plastica, ombrelli, tappetini, sughero, materiale sanitario, legno e segatura, camere d’aria, vecchie borse e film d’espanso. Se fate davvero fatica ad immaginare che si possano indossare questi materiali, allora la serata del 10 agosto è il momento ideale per lasciarsi meravigliare dalle linee e dalle strutture che gli artigiani riescono a creare partendo da materie prime povere e grezze e farne un capo d’alta moda. La sfilata sarà allietata ed intervallata da spettacoli di varietà della “Gastonbot animation” di Napoli e da una passerella di abiti realizzati dalla stilista Marcella Laurita, in arte Lidania, vincitrice della seconda edizione del concorso; creazioni ispirate al mondo gotico con una collezione intitolata: “Stasis Of Roses”, una lunga fase di transizione dell’artista, come una rosa preservata appunto. La passione per la storia è l’elemento chiave di ogni scelta, accompagnata dalla sovversione per canoni morali e di bellezza. Il goth non è solo vestire di nero, è un mondo interiore, è un modo di dare voce alla parte più profonda di noi, pertanto si presta a sfumature ed interpretazioni. Dalle 19.00 inoltre, mostra fotografica ed esposizioni artistiche nei portoni storici. Si potranno ammirare gli accessori di Armando Capitanio, ideatore del brand ReDandy, papillon, coccarde e cappelli realizzati con tessuti di recupero, le lampade e gli oggetti d’arte di Amikò e le creazioni di Rossella Capobianco, operatrice del design sensibile. Ulteriori informazioni sulla pagina facebook Pro Loco Trivigno Eventi.