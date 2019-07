Scrittori emergenti. Noemi Voza di Vietri di Potenza ospite sul palco del “GustatiGiovi” di Salerno

Ha partecipato anche una giovane autrice emergente di Vietri di Potenza, Noemi Voza, alla 29esima edizione della nota iniziativa “GustatiGiovi”, in programma a Salerno dal 3 al 9 luglio. Si tratta di una iniziativa che è un mix tra cultura, tradizioni, gastronomia, canti popolari, musica e comicità, che quest’anno ha visto salire sul palco di località Giovi Bottiglieri artisti del calibro di Simone Schettino e Peppe Iodice. Noemi Voza, 29 anni, che ha ricevuto negli ultimi anni numerosi premi e riconoscimenti grazie ai suoi scritti, è stata invitata dall’organizzazione come autrice emergente. Una sorta di “premio” e di visibilità, anche per raccontare la sua storia e com’è nata la sua passione che si è focalizzata nella stesura di scritti e in particolare di poesie, tanto da portare alla pubblicazione, nel 2016, del libro “Stelle inchiodate nel buio”, molto apprezzato. La manifestazione è organizzata dal circolo Anspi “Vivere Insieme” ormai da quasi tre decenni. Quest’anno l’organizzazione ha voluto inserire la novità di sei scrittori emergenti, che durante le serate sono saliti sul palco per farsi conoscere e valorizzare i loro talenti e le sensibilità emergenti. Sul palco dove si sono alternati artisti del calibro di Ascarimè, Peppe Iodice, Luciano Capurro, Antonio D’Ausilio, La Ribalta e Vienteterra, Noemi Voza è salita nella serata di lunedì 8 luglio. Ed ha ricevuto anche un pensierino dall’organizzazione, per il suo bel percorso portato avanti fino ad oggi. “Sono davvero molto onorata di essere stata invitata, è stata una esperienza molto bella”. Poi, come fatto sul palco, anche al Quotidiano ha raccontato il suo percorso: “tutto è iniziato nel 2016 con la pubblicazione del libro, l’ho fatto con il supporto di un amico che mi ha tanto incoraggiato. Diciamo che è iniziato tutto come un gioco”. Ma dopo la pubblicazione del libro, Voza ha scritto nuovi testi: “Poi dopo la pubblicazione ho deciso di mettermi in gioco a vari concorsi di cui ho avuto riconoscimenti, che mi hanno dato la forza per credere in me. Quando vidi che arrivai quarta in un concorso su 430 testi e vinsi diversi premi importanti, capii che era la strada giusta”. Da poco, un suo testo è presente anche nella raccolta antologica di Mogol, edizione 2018. “Mi sono confrontata con autori e cantautori di un certo calibri per crescere ed imparare. Per il momento – ha concluso Voza – sto lavorando all’uscita del mio nuovo libro. Ringrazio le persone che mi stimano e sostengono”.

Claudio Buono