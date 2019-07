Tentano di noleggiare un furgone con documenti falsi e con un assegno rubato. Scoperti e denunciato tre foggiani dalla Polizia

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, intensificati secondo il piano di intervento del Questore di Potenza, il personale della Squadra Mobile – Sezione contrasto al Crimine Diffuso notava, per il suo fare sospetto, un uomo a bordo di un auto di grossa cilindrata, parcheggiata nei pressi di un supermercato in via del Basento. Dai primi controlli effettuati emergeva che si trattava di un pregiudicato di origini pugliesi. Pertanto, gli investigatori immediatamente avviavano un servizio di pedinamento, che permetteva di individuare altri due uomini. Il gruppo veniva bloccato dagli uomini della Mobile, coadiuvati da un equipaggio delle Volanti e della Polizia Stradale, nei pressi di una concessionaria di auto della città. Infatti, i fermati, tutti della provincia di Foggia, stavano cercando di noleggiare un furgone utilizzando documenti falsi e un assegno provento di furto. In particolare, uno di loro forniva agli agenti intervenuti una tessera sanitaria ed una patente di guida di una persona residente ad Avellino, che tuttavia non ingannava i poliziotti. Inoltre, dalla successiva perquisizione emergeva che uno di loro illecitamente portava uno sfollagente telescopico di metallo. I fermati venivano segnalati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Potenza, per tentata truffa in concorso, ricettazione di assegni bancari, contraffazione di documenti, false generalità fornite ad un P.U. e porto illegale di arma impropria.