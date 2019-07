Arriva “Tutta la notte”, il nuovo singolo dell’artista lucano Mauro Tummolo

E’ stato pubblicato il nuovo singolo del cantautore lucano Mauro Tummolo, che ha sfornato un’altra bellissima canzone. Da qualche giorno, infattim, su tutti i digital stores “Tutta la notte” è disponibile. Il brano è una storia che nella sua semplicità e freschezza racchiude la paura nella nostra vita di dover lasciare andare ciò che ami, che hai conquistato dopo aver lottato e sofferto ma non è mai sufficiente. Ogni giorno è un pò come dover rifare tutto da capo perchè niente è scontato e programmato quando parli delle persone che vivono al tuo fianco, che ti amano e ti sostengono. Il brano è stato scritto a 4 mani con il noto autore Andrea Sandri e suonato presso gli studi della Crescendo Record di Bari dalla sua band tutta made in Basilicata (Fabrizio Frangione, Antonello Ruggiero e Martino Trotta) per poi essere prodotto alla grande da Walter Babbini, suo attuale producer del Bloom Recording Studios. Al progetto hanno aderito la Bombelli (partnership), fotografo ufficiale Fabio Cifarelli, mentre la grafica è stata curata da Michele Costantino. Mauro Tummolo è molto attivo sui social, ed è presente su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui), Youtube e Spotify. Sito web: www.maurotummolo.com. A giorni uscirà il videoclip che è stato girato a Matera.