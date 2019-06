Offerte di lavoro nel potentino. Indetto un concorso pubblico per due vigili urbani a tempo indeterminato a Corleto Perticara

Il Comune di Corleto Perticara, in provincia di Potenza, ha indetto un concorso per due posti da istruttore di vigilanza (vigile urbano), con un contratto a tempo indeterminato e part-time da 15 ore settimanali. Si tratta di una selezione pubblica, come recentemente avvenuto nel Comune di Vietri di Potenza. Le domande di ammissione al concorso devono essere inoltrate entro le ore 14 del 30 giugno 2019 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’ufficio protocollo del Comune o via pec all’indirizzo: comune.corleto@cer.ruparbasilicata.it. L’avviso completo è disponibile, insieme alla scheda di domanda, sul sito dell’Ente, all’indirizzo www.comune.corletoperticara.pz.it, nella sezione “Bandi di concorso”. Per tutte le info è possibile rivolgersi al comune, o telefonando al numero 0971965704.