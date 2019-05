Università della Basilicata: 3 avvisi per l’assunzione di 5 persone

L’Università della Basilicata, con sede a Potenza, ha pubblicato 3 avvisi per il reclutamento di 5 unità da impiegare in area amministrativa. E di preciso una unità per le attività di internazionalizzazione dell’Ateneo (si richiede diploma ed inglese almeno a livello B2 o laurea in Lingue e cultura moderne, Mediazione linguistica o Scienze politiche e delle relazioni internazional), 2 unità per attività in materia di servizi agli studenti e supporto dei processi di orientamento e placement (diploma, capacità di utilizzo di sistemi informatici per la gestione delle carriere degli studenti e conoscenza dell’inglese) ed un unità per le attività in materia di informazione, comunicazione e gestione grafica (diploma, competenze in materia di legislazione universitaria, amministrativa e procedurale e conoscenza della lingua inglese). Domande entro il 20 giugno ed il 5 luglio. Per info e bando consultare la pagina web indicata. Tutte le info qui: Sito UniBas

Fonte: www.percorsolavoro.it