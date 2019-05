Lagonegro, niente raggiungimento del quorum. Il Prefetto di Potenza nomina il commissario prefettizio

In seguito alle consultazioni amministrative svoltesi il 26 maggio 2019, nel comune di Lagonegro, l’unica lista ammessa non ha raggiunto il quorum del 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali previsto dall’art. 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha nominato pertanto la dott.ssa Maria Rita Cocciufa, Viceprefetto Vicario in servizio presso questa Sede, commissario prefettizio con i poteri del Sindaco, del Consiglio comunale e della Giunta per assicurare la continuità di funzionamento degli organi e dei servizi dell’Ente, fino all’insediamento degli organi elettivi.