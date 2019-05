Viabilità, fino al 3 giugno limitazioni al transito sul raccordo Sicignano-Potenza all’altezza della Zona Industriale di Tito

Per consentire lavori di nuova pavimentazione lungo l’intero svincolo di Tito-Zona Industriale – situato sulla Nuova Strada Acquisita da Anas (Gruppo FS Italiane) 539, d’innesto dal Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” – tra lunedì 27 maggio e lunedì 3 giugno – salvo condizioni meteorologiche avverse – sarà attiva l’interdizione parziale della circolazione sulle singole rampe di svincolo, esclusivamente secondo fasi di lavoro. Durante le interdizioni al transito, la circolazione verrà deviata – con indicazioni in loco – attraverso le rampe dello stesso svincolo, non interessate dalle attività lavorative. Nel dettaglio, tra le ore 7.00 e le ore 18.00 di lunedì 27 maggio sarà chiusa al transito la rampa di uscita in direzione Tito Scalo (SS94), sulla carreggiata in direzione di Sicignano. Dalle ore 7.00 di martedì 28 alle ore 18.00 del 29 maggio sarà chiusa al transito la rampa di immissione in direzione Sicignano, per i veicoli provenienti dall’Agglomerato Industriale di Tito, mentre nel tratto a doppio senso di circolazione della rampa sarà istituito il senso unico alternato. Tra le ore 7.00 e le ore 18.00 di giovedì 30 maggio sarà chiusa al transito la rampa di svincolo in direzione dell’Agglomerato Industriale di Tito, sulla carreggiata in direzione di Sicignano. Tra le ore 7.00 e le ore 18.00 di venerdì 31 maggio sarà chiusa al transito la rampa di svincolo di immissione in direzione di Sicignano per i veicoli provenienti da Tito Scalo (strada provinciale ex SS94). Tra le ore 7.00 e le ore 18.00 di sabato 1° giugno sarà chiusa al transito la rampa di immissione in direzione Potenza per i veicoli provenienti dall’Agglomerato Industriale di Tito. La circolazione proseguirà in direzione Potenza lungo strada provinciale, ex SS94. Infine, tra le ore 7.00 e le ore 18.00 di lunedì 3 giugno sarà chiusa al transito la rampa di svincolo in direzione dell’Agglomerato Industriale di Tito lungo la carreggiata in direzione Potenza. I veicoli diretti all’Agglomerato Industriale di Tito usciranno allo svincolo di Tito-Brienza al km 37,500 del Raccordo Autostradale 5, per poi proseguire nella direzione desiderata. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.