A Savoia di Lucania Rosina Ricciardi di “Savoia nel Cuore” vince e viene confermata alla guida del Comune salviano. Una vittoria arrivata con uno scarto di una trentina di voti dalla lista di Domenico Petrullo, “Riscriviamo il futuro”. 378 voti per Ricciardi, 346 per Petrullo. “Insieme per Savoia” di Antonio Salvatore (che ha ottenuto 6 voti) ha sostenuto la lista di Ricciardi.

Claudio Buono