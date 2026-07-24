Potenza, è lotta al commercio abusivo. Sequestro di calze e sanzioni per oltre 10 mila € nell’area dell’Ospedale San Carlo

Agenti della Polizia Locale dell’Unità operativa “Polizia commerciale e amministrativa”, coordinati dal proprio responsabile, hanno proceduto nei pressi dell’Ospedale San Carlo di Potenza al sequestro, finalizzato alla confisca, di oltre 200 paia di calze poste in vendita da soggetti privi delle prescritte autorizzazioni amministrative. Sono state, altresì, elevate sanzioni amministrative che ammontano complessivamente ad oltre 10 mila euro.

“Il commercio abusivo non può trovare spazio nella nostra città.” – sottolinea la comandante, col. dott.ssa Maria Santoro – I controlli proseguiranno con determinazione in tutte le zone sensibili di Potenza, per garantire il rispetto delle regole, e per contrastare un fenomeno che danneggia gli operatori commerciali che rispettano le leggi, altera le dinamiche della concorrenza e compromette il decoro urbano. In particolare – conclude la Comandante – è necessario salvaguardare luoghi sensibili come l’ospedale in cui l’utenza è in una situazione di maggiore vulnerabilità stante lo stato emotivo già determinato dalla presenza in un presidio sanitario”.

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