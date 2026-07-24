IN_OUT. Libertà Aumentata presenta Scàuza: un viaggio sonoro dentro e intorno alla Casa Circondariale di Potenza

Sulle principali piattaforme di ascolto il nuovo podcast della Compagnia Petra: un viaggio sonoro dentro e intorno alla Casa Circondariale di Potenza per raccontare il teatro negli istituti penitenziari e contribuire a superare stereotipi e pregiudizi sul carcere.

Disponibile sulle principali piattaforme di ascolto Scàuza, il nuovo podcast prodotto dalla Compagnia Petra nell’ambito del progetto di teatro in carcere IN_OUT. Libertà Aumentata. Coordinato da Serena Spanò di Theatron 2.0, nasce come dispositivo di narrazione collettiva delle esperienze sviluppate all’interno del progetto, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico più ampio alla pratica teatrale negli istituti penitenziari e offrire uno sguardo libero da stereotipi sulla realtà del carcere.

Scàuza sceglie il linguaggio della fiction sonora per costruire un racconto immersivo che intreccia luoghi, persone e storie attorno alla Casa Circondariale di Potenza. Protagonista è Angela, una giovane operatrice teatrale di venticinque anni che attraversa la città fino al carcere, accompagnando gli ascoltatori in un percorso che mette in relazione il “dentro” e il “fuori”. Biblioteche, bar, piazze e altri luoghi della quotidianità dialogano idealmente con l’istituto penitenziario, restituendo l’idea che la detenzione non riguardi solo chi la vive, ma l’intera comunità. Il titolo del podcast richiama un verbo del dialetto lucano: Scàuza significa sia andare a piedi scalzi sia, nel linguaggio agricolo, eliminare ciò che ostacola la crescita di una pianta. Una metafora che sintetizza il senso del progetto: rimuovere pregiudizi e luoghi comuni per lasciare emergere storie, relazioni e possibilità di cambiamento.

Il podcast nasce dal desiderio di raccontare in una forma originale ciò che accade nella Casa Circondariale di Potenza, dove da anni la Compagnia Petra realizza percorsi teatrali con le persone detenute. Per la sua realizzazione è stata costituita una redazione temporanea, selezionata attraverso una call pubblica e composta prevalentemente da giovani under 35 con competenze eterogenee che hanno sviluppato capacità nel podcasting, nella scrittura, nel sound design e nella post-produzione. La redazione ha avviato un processo di ricerca condivisa che ha previsto l’accesso agli spazi della Casa Circondariale, incontri con operatori, artisti e persone detenute e la consultazione dei materiali prodotti negli anni da IN_OUT. Libertà Aumentata. Un’esperienza che ha dato vita a una narrazione fondata sull’ascolto, sulla conoscenza diretta e sulla complessità delle relazioni che attraversano il carcere.

Attraverso la forza evocativa del linguaggio sonoro, Scàuza affronta indirettamente temi come la recidiva, il reinserimento sociale e il ruolo del teatro nei percorsi di trasformazione personale. Il podcast restituisce la dimensione umana dell’esperienza teatrale, ricordando come numerose ricerche evidenzino il contributo delle attività teatrali alla riduzione della recidiva e alla costruzione di percorsi di responsabilizzazione e reinserimento.

«IN_OUT. Libertà Aumentata è un progetto culturale e sociale che da oltre quattordici anni promuove il teatro e i linguaggi del contemporaneo nelle carceri di Potenza e Matera, estendendosi a istituti di Puglia, Basilicata e a livello nazionale – afferma Antonella Iallorenzi, direttrice artistica della Compagnia Petra. – Frutto di una collaborazione stabile con le istituzioni penitenziarie, le scuole, le artiste, gli artisti ed operatrici/operatori culturali, il progetto favorisce spazi di dialogo e incontro aperti a persone detenute, studenti e cittadinanza. Grazie al sostegno del Ministero e a una rete culturale in crescita, IN_OUT rende visibili pratiche nate in carcere ma rivolte all’intera società.»

Da oltre quattordici anni IN_OUT. Libertà Aumentata promuove un modello culturale fondato sull’incontro tra arte e cittadinanza attiva attraverso laboratori teatrali per le persone detenute, percorsi integrati con studentesse e studenti, rassegne negli istituti penitenziari, formazione per operatori, attività rivolte alla cittadinanza e alle scuole e un costante monitoraggio dell’impatto sociale delle pratiche teatrali. Con Scàuza queste esperienze trovano una nuova forma di diffusione, capace di raggiungere pubblici diversi e ampliare il dialogo oltre i confini del carcere. La fiction sonora invita l’ascoltatore a interrogarsi sul significato della pena, della libertà e della possibilità di cambiamento, facendo dell’ascolto un esercizio di prossimità e partecipazione civile.

Il podcast è su tutte le principali piattaforme di ascolto. Maggiori informazioni sul sito: https://www.compagniateatralepetra.com/inout