Eolico “Monte Raitiello”: il Sindaco di Muro Lucano scrive alla Regione Basilicata. “Basta silenzi, servono trasparenza e responsabilità”

Il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, ha inviato nella giornata di oggi una formale nota all’Assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione Energetica, Laura Mongiello, e al Direttore Generale della Direzione Ambiente della Regione Basilicata, Arch. Canio Santarsiero, per chiedere un immediato intervento sul procedimento relativo al progetto eolico “Monte Raitiello”.

La richiesta giunge a pochi giorni dalla Conferenza dei Servizi convocata sul progetto e prende le mosse dal perdurante mancato riscontro alle numerose richieste documentali formulate dal Comune, nonché alla diffida trasmessa il 14 luglio scorso.

Al centro della vicenda vi è una questione ritenuta determinante dall’Amministrazione comunale: la produzione della documentazione attestante l’effettiva acquisizione agli atti regionali della comunicazione di presunto inizio dei lavori, ovvero del relativo protocollo regionale, documento richiesto ripetutamente dal Comune e, ad oggi, mai esibito. Secondo il Comune, tale elemento rappresenta un presupposto essenziale per la corretta valutazione della legittimità dell’intero procedimento amministrativo.

Nella nota, il Sindaco evidenzia come il protrarsi del silenzio amministrativo non possa più essere considerato una semplice mancanza di interlocuzione istituzionale, ma rischi di incidere sulla trasparenza e sulla regolarità del procedimento, soprattutto in una fase così delicata quale quella della Conferenza dei Servizi.

«Non stiamo conducendo una battaglia ideologica contro le energie rinnovabili – afferma il Sindaco Giovanni Setaro –. Chiediamo esclusivamente che vengano rispettate le regole, che tutti gli atti fondamentali siano resi disponibili e che il procedimento amministrativo si svolga nel pieno rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.»

L’Amministrazione comunale sottolinea inoltre che la normativa vigente consente, quando necessario, l’acquisizione di documentazione indispensabile prima della conclusione della Conferenza dei Servizi e ritiene pertanto indispensabile che la Regione fornisca ogni chiarimento richiesto prima dell’assunzione di decisioni definitive.

Per tali ragioni il Comune ha chiesto un intervento immediato dell’Assessore regionale e del Direttore Generale affinché venga fornito un riscontro puntuale alla documentazione richiesta e siano assunte tutte le determinazioni conseguenti rispetto agli elementi rappresentati dall’Ente.

Il Sindaco conclude ribadendo che la vicenda riguarda la tutela della credibilità delle istituzioni e il diritto delle comunità locali ad un’azione amministrativa trasparente e pienamente conforme alla legge.

Qualora non dovessero giungere riscontri chiari e tempestivi, il Comune conferma che procederà, come già annunciato nelle precedenti comunicazioni, a trasmettere l’intera vicenda agli Organi competenti affinché vengano valutati tutti i profili di eventuale responsabilità derivanti dalla prosecuzione del procedimento.