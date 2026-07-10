Potenza, minacce e intimidazioni ai danni di un agente di Polizia Penitenziaria. L’Osapp: “C’è forte tensione e difficoltà”

“Un agente di Polizia Penitenziaria è stato oggetto di pesanti minacce e intimidazioni da parte di un detenuto durante il servizio”. A denunciarlo è Donato Lo Monte, segretario locale dell’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma della Polizia Penitenziaria) della Casa Circondariale “A. Santoro” di Potenza. “Dalle relazioni – fa sapere – emerge un quadro di forte tensione e, soprattutto, la difficoltà del personale nel poter operare con le necessarie garanzie di sicurezza. Come OSAPP riteniamo che questo episodio non sia un caso isolato, ma il sintomo di criticità organizzative e della cronica carenza di personale che affliggono il carcere di Potenza. Nei prossimi giorni trasmetteremo una nota ufficiale alla Direzione, ma riteniamo importante che anche l’opinione pubblica sia informata sulle condizioni in cui gli agenti lavorano quotidianamente”.

Secondo le relazioni di servizio, l’agente di Polizia Penitenziaria – fa sapere il segretario – “dopo aver subito le minacce, ha rappresentato la propria preoccupazione per la sicurezza e ha continuato il servizio in un contesto di forte tensione. È proprio questo l’aspetto che, come sindacato, riteniamo meriti attenzione”.

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