La Notte delle Stelle. A Vietri di Potenza la 7^ edizione dello spettacolo equestre: appuntamento all’11 e 12 luglio

Giunge alla settima edizione lo “Spettacolo Equestre” di Vietri di Potenza, che ogni anno apre l’estate vietrese con un grande successo. Si tratta di una iniziativa ideata da Gaetano Campiglia, che ogni anno riesce a stupire per la qualità dello spettacolo offerto. Quest’anno l’evento è dedicato alla memoria di Luca Sannino, giovane carabiniere di Vietri prematuramente scomparso lo scorso 21 marzo a causa di un male.
Allo stadio Santa Domenica due giorni di spettacoli. L’11 luglio lo show dalle ore 21.30. Direttamente dagli show internazionali Cavalluna e Appassionata Luciano Messina. Ingresso di 5 €. Non mancherà Giovanni Cascone L’Ispanico, pluripremiato in Fieracavalli di Verona con la sua alta scuole.
Area food esterna allo stadio e animazione country il 12 luglio a cura di CountryZOne Salerno. Area food anche a pranzo.
L’evento è promosso anche con la collaborazione dell’ASC Basilicata e con il patrocinio del Comune di Vietri di Potenza.
Claudio Buono