Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri e Povia. Tutti sul palco a Pescopagano il 2 luglio

Un mega show con i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. C’è grande attesa a Pescopagano per giovedì 2 luglio, quando in Piazza Sibilla dalle ore 21 si terrà un evento musicale importante che porterà sul palco Bobby Solo, Massimo Di Cataldo, Francesco Baccini, Gatto Panceri e Povia. Evento con ingresso gratuito.
Oltre a questi nomi importanti, non mancheranno altri artisti e ospiti. Un vero e proprio Festival della Musica Italiana organizzato dalla Pro Loco di Pescopagano, uno spettacolo pensato per regalare al pubblico un’esperienza unica, degna dei grandi eventi televisivi.
Di seguito la locandina dell’evento con tutte le info.
redazione