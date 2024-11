Omicidio di Pescopagano, chiesto l’ergastolo per l’uomo che ha ucciso a fucilate il dottore Lorenzo Pucillo

Ergastolo con isolamento diurno per due mesi. E’ questa la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero di Potenza, Giampaolo Robustella, durante il processo nei confronti di Giovanni Battista Errico, il 42enne di Pescopagano accusato di aver ucciso, il 21 marzo 2023, il dottore Lorenzo Pucillo, 70 anni, già medico sociale del Picerno in Serie C e stimato professionista.

Ricordiamo che inizialmente si pensava a una aggressione da parte di animali. Ma sin dall’inizio, non sono mancati i dubbi, tanto che si è iniziato subito a indagare per omicidio. Fino a quando l’uomo ha confessato l’omicidio in Caserma a Pescopagano. Il processo è in corso con il rito immediato davanti alla Corte d’Assise di Potenza. Chiusa la fase dibattimentale e respinta la richiesta di una nuova perizia balistica, si procederà adesso con nuove udienze – la prossima il 10 dicembre – per poi arrivare alla camera di consiglio e alla sentenza.

Alla base del delitto, secondo le indagini, ci sarebbero problemi di vicinato e di sconfinamento di animali nei terreni. L’omicidio con tre colpi di fucile.

La sentenza potrebbe già arrivare a inizio 2025.

Claudio Buono