Il Giudice di Pace di Pescopagano verso una fase di stabilità

“Possiamo comunicare, con una soddisfazione composta e nel pieno rispetto del senso delle istituzioni, che l’Ufficio del Giudice di Pace di Pescopagano ha raggiunto una condizione di stabilità e piena operatività. Un risultato frutto di un percorso costruito nel tempo con impegno, collaborazione e attenzione alle esigenze dei cittadini e degli operatori del diritto. Le incertezze dei primi mesi del 2024 avevano seriamente messo a rischio la permanenza dell’ufficio sul nostro territorio, generando comprensibili preoccupazioni tra professionisti e utenti del servizio”.

A darne notizia in una nota stampa è l’amministrazione comunale di Pescopagano, che spiega. “A partire da giugno 2024 è iniziato un lavoro costante, spesso silenzioso, fatto di interlocuzioni, verifiche organizzative e senso di responsabilità istituzionale. Un percorso che ha iniziato a trovare una concreta definizione a partire da ottobre 2024, quando gli sforzi messi in campo hanno progressivamente restituito all’ufficio una prospettiva di continuità e stabilità. In questo cammino va riconosciuta l’attenzione e la disponibilità del Presidente del Tribunale di Potenza, dott. Rosario Baglioni, che ha seguito con sensibilità istituzionale le esigenze del nostro territorio”.

“Un ruolo importante lo hanno avuto due nostri concittadini, già cancellieri di lunga e riconosciuta esperienza: Giuseppe Lotano e Francesco Miraglia. Con grande senso civico e a titolo esclusivamente gratuito hanno messo a disposizione competenze, professionalità e profonda conoscenza dell’organizzazione giudiziaria, risultando preziosi sia nella fase di accompagnamento sia nella gestione operativa dell’ufficio, che continuano tuttora a reggere con dedizione e spirito di servizio. Determinante è stato inoltre il lavoro di coordinamento del Dirigente, dott. Piero Pucillo, che, pur essendo già gravato da numerosi servizi e responsabilità, è riuscito con impegno e capacità organizzativa a coordinare e rilanciare l’Ufficio del Giudice di Pace, contribuendo in modo significativo al percorso di consolidamento del servizio”.

“Importante – continua la nota – si è rivelata anche la collaborazione istituzionale del Comune di Ruvo del Monte, che ha consentito al cancelliere Gianmario Masi di supportare l’Ufficio del Giudice di Pace di Pescopagano. Giovane cancelliere garbato e professionale, sta contribuendo con discrezione, competenza e senso del dovere al buon funzionamento dell’ufficio. Grazie al lavoro congiunto del Dott. Pucillo, Giuseppe Lotano, Francesco Miraglia e Gianmario Masi è stata garantita non solo la continuità del servizio, ma anche la capacità di far fronte a un significativo aumento delle attività e delle istanze trattate, mantenendo efficienza organizzativa e attenzione verso cittadini e operatori del diritto. Un ringraziamento particolare va al Giudice di Pace, Dott.ssa Maria Elena Cirillo, che fino a pochi giorni fa ha guidato l’Ufficio del Giudice di Pace di Pescopagano con passione, dedizione e grande senso delle istituzioni, accompagnando con equilibrio una fase complessa”.

C’è intanto un nuovo Giudice. “Contestualmente diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro al nuovo Giudice di Pace, dott. Luigi Verardi, chiamato a proseguire questo percorso di consolidamento del servizio. Un ulteriore passo verso una giustizia più moderna è rappresentato dall’introduzione del SIGP – Sistema Informatico per gli affari civili e del SICP- Sistema informativo della condizione penale del Giudice di Pace, le piattaforme telematiche che consentono la gestione digitale degli atti e dei procedimenti. Questi sistemi permettono uno snellimento e una maggiore rapidità delle procedure, riducendo spostamenti spesso gravosi per cittadini e professionisti e rendendo il processo più accessibile, semplice e vicino alle persone. Il Comune di Pescopagano continua a fare la propria parte con responsabilità, assicurando le condizioni necessarie affinché l’ufficio possa operare in modo efficace: spazi adeguati, supporto organizzativo, personale e investimenti nelle infrastrutture tecnologiche. In questa direzione si inserisce anche il recente potenziamento delle dotazioni informatiche e della rete internet, oggi stabile e performante, elementi indispensabili per accompagnare la progressiva digitalizzazione dei servizi. Un impegno ancora più rilevante alla luce delle recenti riforme della giustizia, che prevedono l’ampliamento delle competenze e delle soglie di valore delle cause trattate dal Giudice di Pace, con un inevitabile aumento delle attività”.

“Mantenere e rafforzare l’Ufficio del Giudice di Pace a Pescopagano significa garantire un presidio di giustizia vicino ai cittadini, capace di rispondere con efficienza alle esigenze del territorio.

Il risultato raggiunto è il frutto di un lavoro paziente e condiviso, costruito giorno dopo giorno nel segno della responsabilità istituzionale e del rispetto verso la comunità”, conclude la nota dell’amministrazione comunale.