Eccellenze lucane. Ineltec vince la Menzione d’Onore ai PMI Awards con Inelmovix l’esoscheletro per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro

Nei giorni dal 26 al 28 Maggio in occasione della 36esima edizione del Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è tempo di riflessione e confronto nazionale sulle nuove sfide della prevenzione e della salute nei contesti industriali. A tal proposito il 21 Maggio Ineltec, azienda materana attiva nell’installazione, revamping e nella manutenzione di impianti elettrici per aziende, da anni fortemente impegnata in attività di sviluppo focalizzata a rendere più sostenibili i propri processi, ha conseguito la Menzione d’Onore ai PMI Awards, il prestigioso riconoscimento istituito dall’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano. La menzione è stata conferita alla Ineltec per il progetto Inelmovix, l’esoscheletro non assistivo brevettato dall’azienda che trasforma ogni movimento dell’operatore in informazione utile alla prevenzione del rischio posturale sui luoghi di lavoro, grazie a una rete di sensori inerziali e moduli di intelligenza artificiale spiegabile.

Inelmovix rappresenta una soluzione data-driven all’avanguardia per la prevenzione posturale grazie ad una analisi dei rischi legati alle effettive attività lavorative effettuate sul campo. Attraverso un training basato sulle operazioni tipiche dell’utente, il sistema consente di individuare tempestivamente le criticità e migliorare l’esecuzione dei task, aumentando la sicurezza e l’efficienza operativa. Il progetto intercetta perfettamente i temi cruciali al centro del dibattito nazionale sul welfare aziendale e sulla digitalizzazione della sicurezza, offrendo una risposta alla necessità di ridurre gli infortuni e supportare la valutazione oggettiva dei rischi ergonomici, fornendo uno strumento scientifico a figure chiave come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente. L’impatto di questa tecnologia è significativo sia in termini di prevenzione, grazie alla riduzione di errori posturali e incidenti, sia di ottimizzazione dei processi aziendali, riflettendo la storica vocazione all’innovazione di Ineltec, che nel suo portfolio R&D vanta altri progetti premiati, come Inhelmet, il casco dotato di sensoristica e telecamere che consente agli operatori sul campo di ricevere assistenza da remoto da operatori esperti.

Questo importante traguardo è stato commentato con grande entusiasmo da Vincenzo Dottorini, Amministratore Delegato di Ineltec, che ha dichiarato: “Mentre l’intera nazione si interroga a Bologna sulle linee guida future della sicurezza sul lavoro, ricevere questa Menzione d’Onore dall’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano conferma che la strada dei sistemi predittivi da noi intrapresa è quella corretta. Con Inelmovix abbiamo voluto dimostrare che la sicurezza può essere costruita attraverso strumenti tecnologici tailor-made dove l’Intelligenza Artificiale diventa storytelling dell’interpretazione dei dati”. Una conquista che sottolinea la sensibilità delle aziende lucane nell’innovazione e nella sicurezza sui luoghi di lavoro.