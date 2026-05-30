I Sauro Folk annunciano l’uscita di “Sona Sunator”. Il nuovo singolo della formazione lucana celebra la passione per la musica popolare e il legame con le tradizioni

La tradizione incontra il presente nel nuovo progetto musicale dei Sauro Folk, gruppo folk lucano nato nel 2021 con l’obiettivo di valorizzare e tramandare alle nuove generazioni il patrimonio della musica popolare del territorio. Il progetto prende forma da un’idea di Antonio Lavella in occasione del Festival Melodie alla Luna di Sasso di Castalda ed è composto da Enza Urgo (voce e basso), Ilaria Giliberti (chitarra), Nicolò Pio Giliberti (organetto), Salvatore Urgo (ciaramella), Francesco Massaro (batteria), Lorenzo Montano e Vincenzo Massari ai tamburelli.

La band annuncia l’imminente uscita di “Sona Sunator”, un singolo che racchiude pienamente la propria identità artistica e umana. Il brano racconta il percorso dei Sauro Folk, la passione condivisa che accompagna ogni momento vissuto insieme e il forte legame con le radici culturali lucane. Attraverso sonorità popolari, strumenti tradizionali e un linguaggio autentico, il singolo diventa espressione di una musica che resiste al tempo, conservando il suo valore culturale e sociale.

In un contesto in cui la musica tradizionale rischia spesso di restare ai margini, i Sauro Folk scelgono di riportarla al centro, trasformandola in un ponte tra passato e futuro. Il progetto nasce dalla volontà di avvicinare soprattutto i più giovani alla musica popolare, intesa come espressione delle comunità locali, delle feste di paese e della memoria collettiva. Con “Sona Sunator”, il gruppo intende trasmettere un messaggio preciso: le tradizioni non appartengono solo al passato, ma continuano a vivere nel presente, raSorzando identità e senso di appartenenza. Il singolo rappresenta così non solo un nuovo capitolo musicale per la band, ma anche un omaggio alle proprie origini e a tutte le realtà che mantengono viva la cultura popolare del Sud Italia.

L’uscita uSiciale del brano sarà annunciata prossimamente sui canali social del gruppo, dove saranno disponibili aggiornamenti, contenuti esclusivi e anticipazioni sul progetto. “Sona Sunator” sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Info e contatti: Telefono: +39 349 425 5404 – Instagram: @saurofolk